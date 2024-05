Disney setzt bei Pixar auf eine neue Strategie

Pixar war einst eine große Nummer bei neuen Filmen, doch das hat in den letzten Jahren nachgelassen. Vor allem die Pandemie war nicht leicht. Wobei ich bis heute nicht glaube, dass das an den Filmen von Pixar lag, die Schuld liegt eher bei Disney.

Die haben sich nämlich ihre eigenen Blockbuster aufgehoben und gewartet, bis die Menschen wieder in die Kinos gehen konnten. Die Pixar-Filme wurden jedoch für Disney+ genutzt. Eine Entscheidung, die 2022 viele Pixar-Mitarbeiter enttäuschte.

Etwa zwei Jahre später startete die Entlassungswelle bei Pixar und Disney hat die Zahl der Mitarbeiter stark reduziert. In einem aktuellen Bericht von Bloomberg geht man intensiv auf diese Entwicklung ein, denn es gibt eine neue Strategie für Pixar.

Pixar: Neuauflagen und Fortsetzungen

Mehr Fortsetzungen und Disney denkt angeblich auch über Neuauflagen von alten und bekannten Filmen nach. Findet Nemo und Die Unglaublichen könnten bei Pixar neu umgesetzt werden. Eine Strategie, die bei Disney selbst sehr gut funktioniert.

Hier hat man in den letzten Jahren auch die alten und bekannten Marken mit einer Realverfilmung neu in die Kinos gebracht. Eine Realverfilmung wird es bei Pixar eher nicht geben, aber die Animationstechnik hat sich ja ebenfalls weiterentwickelt.

Ziel ist jedenfalls, dass man „Fehler“ wie Lightyear oder Rot vermeidet, denn seit April 2022 schreibt Pixar rote Zahlen. Und das Comeback der Pandemie-Filme im Kino war ganz nett, aber es war am Ende auch nicht der erhoffte Erfolg bei Pixar.

Derzeit liegt der Fokus auf Alles steht Kopf 2, der im Juni in den Kinos startet und bei dem man bei Disney hofft, dass der Pixar-Film an den Erfolg des ersten Films von 2015 (der nah an die Milliarde Dollar beim Umsatz im Kino kam) anknüpft.

Pixar: Das verschwendete Talent

Der (durchaus interessante) Bericht bei Bloomberg zeigt jedenfalls, dass Pixar ein Sorgenkind von Disney geworden ist und man eine neue Strategie sucht, mit der das Studio wieder an alte Zeiten anknüpfen kann – zur Not mit den alten Marken.

Schade, denn ich bin Pixar-Fan und mag vor allem die ganz neuen Filme, bei denen sich das Team kreativ ausleben kann. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wie bei Disney wird, wo die Remakes von alten Filmen die kommenden Jahre dominieren werden.

Ich befürchte aber, dass diese Strategie, wie bei Disney, aufgehen wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Fortsetzungen oder Neuauflagen mag, aber Pixar hat (hatte?) ein unglaublich talentiertes Team, das wäre für mich eine Verschwendung.

