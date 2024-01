So sieht der neue Porsche Macan Elektro aus

Porsche wird heute das zweite Elektroauto der Marke zeigen, bei dem es sich mit dem Macan um einen Bestseller handelt. Nach einem offiziellen Blick in den neuen Innenraum und den Preview-Bildern gibt es jetzt die ersten Pressebilder davon.

So sieht also der neue Porsche Macan als vollelektrische Version aus, die bunte Version zeigt den „normalen“ Macan (Macan 4) und die weiße Version zeigt den Turbo. Ein Porsche Macan Turbo S wird also vermutlich erst später nachgereicht.

Besser als der alte Macan und mit einem Hauch Polestar beim Heck, das Bodykit des Turbo sieht in meinen Augen aber eine Ecke besser aus. Dieses Lila (oder wie auch immer man diese Farbe nennt) wäre aber auch absolut gar nicht mein Fall.

Der neue Porsche Macan Elektro wird heute um 12:30 Uhr deutscher Zeit gezeigt, das Event findet in Singapur statt und die üblichen Auto-Medien werden dann am Nachmittag ihre Videos veröffentlichen, die uns die Details zum Auto selbst liefern.

