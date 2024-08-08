Sonos: App-Probleme haben ernste Konsequenzen
Sonos blickt auf ein etwas besseres Quartal, als man es erwartet hat, denn der Ace kommt gut an und legte laut CEO Patrick Spence einen ordentlichen Start hin. Mit dem Sonos Ace steigt das Unternehmen in die Welt der Over-Ear-Kopfhörer ein.
Doch die Geschäftszahlen wurden von einem anderen Thema dominiert, denn im Frühjahr kam die neue Sonos-App und diese wird seit dem kritisiert. Sonos hat zwar schon nachgebessert, aber noch einen langen Weg vor sich, wie man bestätigt hat.
Sonos verschiebt zwei neue Produkte
Die Arbeiten an der App haben jetzt auch ernste Konsequenzen, so der Chef von Sonos, denn zwei für das vierte Quartal geplante Produkte kommen nicht. Sie sind zwar theoretisch für den Verkauf fertig, aber Sonos wird sie auf 2025 verschieben.
Eines davon dürfte die neue Flaggschiff-Soundbar sein, über die wir hier bereits berichtet haben, diese verpasst jetzt das lukrative Weihnachtsgeschäft. Das zweite Produkt ist nicht bekannt. Sonos muss diesen Ausfall aber irgendwie ausgleichen.
Sonos plant wohl mehrere Angebote
Man hat daher bestätigt, dass es im zweiten Halbjahr „Programme“ gibt, mit denen man den Fans danken möchte, die trotz der schwierigen Zeiten bei Sonos bleiben. Es klingt so, als ob Sonos ohne neue Produkte vor allem mit Angeboten arbeitet.
Schade, ich habe mich auf den Nachfolger der Sonos Arc gefreut und war schon gespannt, was man sich hier ausgedacht hat. Es wundert mich außerdem, dass die Arbeiten an der App wirklich so intensiv sind, dass die Kapazitäten dafür fehlen.
Ich würde jetzt kein weiteres Produkt von Sonos kaufen. Ärgere mich jeden Tag über die App und die anderen Fehler. Von daher ist die Entscheidung die neuen Geräte erst nach Beseitigung der Softwarefehler zu launchen absolut richtig. Derzeit kann man nur vor Sonos warnen.
Mich wundert es nicht, dass die vorhandenen Ressourcen für die Nachbesserungen an der App genutzt werden oder zumindest nicht noch neue Baustellen aufgemacht werden mit den zu erwartenden üblichen Problemen bei den Releases neuer Produkte. Dies verwundert mich nur nicht, sonder das ist sogar was ich erwarte! Denn die Stabilität und Funktionalität der neuen App ist so dermaßen schlecht, dass ich zumindest den Gedanken erwogen habe auf ein komplett anderes System umzusteigen. Wenn die grundlegendsten Funktionen (lauter, leiser, play, Pause, Titelauswahl) so schlecht funktionieren (keine Funktion oder erheblich verzögert) dann MUSS es höchste Priorität haben dies zu beheben!