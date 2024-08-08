Sonos: App-Probleme haben ernste Konsequenzen

Sonos blickt auf ein etwas besseres Quartal, als man es erwartet hat, denn der Ace kommt gut an und legte laut CEO Patrick Spence einen ordentlichen Start hin. Mit dem Sonos Ace steigt das Unternehmen in die Welt der Over-Ear-Kopfhörer ein.

Doch die Geschäftszahlen wurden von einem anderen Thema dominiert, denn im Frühjahr kam die neue Sonos-App und diese wird seit dem kritisiert. Sonos hat zwar schon nachgebessert, aber noch einen langen Weg vor sich, wie man bestätigt hat.

Sonos verschiebt zwei neue Produkte

Die Arbeiten an der App haben jetzt auch ernste Konsequenzen, so der Chef von Sonos, denn zwei für das vierte Quartal geplante Produkte kommen nicht. Sie sind zwar theoretisch für den Verkauf fertig, aber Sonos wird sie auf 2025 verschieben.

Eines davon dürfte die neue Flaggschiff-Soundbar sein, über die wir hier bereits berichtet haben, diese verpasst jetzt das lukrative Weihnachtsgeschäft. Das zweite Produkt ist nicht bekannt. Sonos muss diesen Ausfall aber irgendwie ausgleichen.

Sonos plant wohl mehrere Angebote

Man hat daher bestätigt, dass es im zweiten Halbjahr „Programme“ gibt, mit denen man den Fans danken möchte, die trotz der schwierigen Zeiten bei Sonos bleiben. Es klingt so, als ob Sonos ohne neue Produkte vor allem mit Angeboten arbeitet.

Schade, ich habe mich auf den Nachfolger der Sonos Arc gefreut und war schon gespannt, was man sich hier ausgedacht hat. Es wundert mich außerdem, dass die Arbeiten an der App wirklich so intensiv sind, dass die Kapazitäten dafür fehlen.