Sonos Arc Ultra und Sub 4: Das sind die zwei neuen Produkte

Sonos blickt zwar derzeit auf viel Kritik und muss auch Produkte verschieben, aber zwei Neuheiten sind noch für 2024 auf dem Plan. Wir wissen, dass die Sonos Arc Ultra und der Sonos Sub 4 kommen und jetzt haben wir die ersten Pressebilder.

Die Sonos Arc Ultra soll laut Quelle in Schwarz und Weiß auf den Markt kommen und kostet 999 Dollar. Sie ist also 100 Dollar teurer als die bekannte Sonos Arc, bei uns in Deutschland ist demnach von 1.099 Euro (UVP) im Einzelhandel auszugehen.

Der neue Sonos Sub 4 liegt bei 799 Dollar und wird somit nicht teurer als der Sonos Sub 3, der Preis in Deutschland dürfte demnach bei 899 Euro (UVP) liegen. Hier hat die Quelle nur Bilder der weißen Version gezeigt, ich rechne aber auch mit Schwarz.

Da die Bilder jetzt schon im Netz zu finden sind, dürfte Sonos erst Partner damit versorgt haben, was dafür spricht, dass zeitnah eine Ankündigung stattfindet. Ich rechne mit ersten Details noch im September und einem Marktstart im Oktober.

-->