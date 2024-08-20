Audio

Sonos Arc Ultra und Sonos Sub 4 sind die zwei neuen Speaker

Sonos Arc

Sonos hat zwar betont, dass die Kritik an der App ernste Konsequenzen hat und sich zwei geplante Produkte verschieben werden, aber mittlerweile ist auch ein Comeback der alten App möglich und die Produkte könnten dennoch kommen.

Sonos Arc Ultra als neue Soundbar geplant

Was ist aber geplant? Wir wissen, dass Sonos eine neue Flaggschiff-Soundbar für die Zukunft plant und da soll laut einer gut informierten Quelle die Sonos Arc Ultra sein. Diese kommt wohl mit einer ganze neuen „Sound Motion Technology“ daher.

Darüber hinaus plant Sonos einen neuen Sonos Sub 4, der in einem matten Finish in Schwarz und Weiß angeboten wird, wie die Soundbar auch. Die Quelle behauptet, dass Sonos den Launch vorbereitet, bisher stand Oktober 2024 als Start im Raum.

Als Nutzer einer Sonos Arc bin ich besonders auf die Sonos Arc Ultra gespannt, sie könnte ja nicht nur besser, sondern auch etwas kompakter sein. Aber der Zusatz „Ultra“ lässt auch vermuten, dass die neue Soundbar eine Ecke teurer sein wird.

