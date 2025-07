Sony bezeichnet neuen OLED-Monitor als „echten Gamechanger“

Sony baut das Inzone-Portfolio mal wieder aus und hat diese Woche nicht nur den Inzone M9 II vorgestellt, der eine etwas bessere Version des Inzone M9 ist, mit dem Inzone M10S gab es einen neuen Flaggschiff-Monitor, welcher auf OLED setzt.

Dieser 27 Zoll große OLED-Monitor kommt mit QHD-Auflösung (1440p) und bis zu 480 Hz daher, er richtet sich zwar auch wieder an PS5-Nutzer, aber in diesem Fall sprechen die Spezifikationen eher die PC-Nutzer an, da die PS5 das nicht kann.

Was ich aber gut finde, und was mich bei Gaming-Monitoren oft stört, ist das eher schlichte Design. Viele sehen übertrieben nach Gaming aus, dieser nicht. Gäbe es eine 4K- oder 5K-Auflösung, dann wäre das auch als Office-Monitor interessant.

Allerdings hat der Inzone M10S auch seinen Preis, denn Sony möchte 1.349 Euro dafür haben. Auf der Webseite von Sony gibt es mehr Details, dort könnt ihr den neuen OLED-Monitor auch schon vorbestellen, Marktstart ist am 10. Oktober 2024.

27-Zoll QHD-OLED-Display mit 1440p

Bildwiederholrate 480 Hz

Reaktionszeit 0,03 ms

DisplayHDR True Black 400

Maßgefertigter Kühlkörper

Neigbarer, schwenkbarer und höhenverstellbarer Standfuß

DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1

NVIDIA® G-SYNC®-kompatibel

