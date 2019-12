Sony PlayStation 5: Neue Details zur CES?

In ein paar Tagen startet die CES 2020 in Las Vegas und auch Sony wird auf der Consumer Electronics Show 2020 dabei sein. Es ist eine Keynote am 6. Januar um 17 Uhr Ortszeit geplant, die Details gibt es hier also am 7. Januar.

Sony wird die Keynote live übertragen und scheint für die CES 2020 einiges geplant zu haben, der Satz, mit dem man die Veranstaltung auf der eigenen Seite ankündigt, verspricht jedenfalls eine (oder mehrere) große Ankündigung.

At CES 2020 Sony is unveiling a unique vision of the future, bringing creativity and technology together like never before, to unleash new sensations and emotions.