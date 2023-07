Es wird wohl keine PlayStation 5 Slim geben

Sony hat wohl eine neue Version der PlayStation 5 geplant und diese wird derzeit gerne als PlayStation 5 Slim bezeichnet, was wohl nicht zutrifft. Und das hat die Quelle, die als Erstes über diese neue Version berichtet hat, immer wieder betont.

Neue PlayStation 5 ist ähnlich groß

Jetzt hat sich Tom Henderson erneut bei Twitter gemeldet und sich zum Gerücht über eine Ankündigung im August geäußert. Er weiß es nicht. Möglich sei es aber, denn im September geht es los. Also, woher kommen die ganzen „Slim“-Artikel?

Die neue Version der PlayStation 5 streicht das Laufwerk, welches dann nur noch extern erhältlich sein wird. Tom Henderson hat Bilder gesehen, die neue Version ist nicht wirklich kleiner, sie hat nur etwas andere Abmessungen – daher keine Slim.

Alte PlayStation 5 wird verschwinden

Beim Preis können wir nur spekulieren, möglich wären 400 Euro, das verlangt Sony für die PlayStation 5 Digital. 500 Euro UVP wären aber auch möglich, das kostet die PlayStation 5 mit Laufwerk. Danach könnte man dann aber mit Angeboten arbeiten.

Die neue PlayStation 5 wird die gleiche Leistung unter der Haube haben, eine Pro-Version kommt erst nächstes Jahr. Daher ersetzt die neue Version der PlayStation 5 die aktuelle. Bis Ende des Jahres soll das alte Design im Handel verschwinden.

PS: Das bedeutet nicht, dass Sony gar keine PlayStation 5 Slim geplant hat. Die PlayStation 6 steht wohl erst gegen 2028 an, man könnte also durchaus vorher eine kompaktere Version planen. Bisher deutet sich dieser Schritt allerdings nicht an.

