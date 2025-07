Sony veröffentlicht The Last of Us ein weiteres Mal

Wie oft kann man einen Teil neu veröffentlichen? Ja, dachte sich Sony, als man die Woche wie erwartet „The Last of Us Complete“ ankündigte. Es handelt sich hier um ein Bundle, welches aus Part 1 und Part 2 besteht und pünktlich zu Serie erscheint.

Wer die Spiele schon als PS5-Version gezockt hat, der bekommt nichts Neues, für Fans gibt es exklusiv bei Sony aber eine 120 Euro teure Collector’s Edition mit den beiden Spielen und Extras. Die physische Complete-Edition kommt dann im Juli.

Ich kann Sony durchaus verstehen, man will den Hype der HBO-Serie nutzen und ein weiteres Mal zur Kasse bitten. Doch so langsam wird es ein Meme, wie oft man The Last of Us jetzt schon neu und in einer etwas anderen Form veröffentlicht hat.

-->