Sony WH-1000XM6: Amazon bestätigt neues Kopfhörer-Flaggschiff

Amazon war da in Spanien wohl etwas zu schnell und hatte für kurze Zeit schon den neuen Sony WH-1000XM6 im Online Shop gelistet. Leider noch ohne Bilder, aber mit Details, Datum und wir haben auch schon einen möglichen Preis für euch.

Sony WH-1000XM6 wird etwas teurer

Beim Datum war der 15. Mai zu sehen, so ein Eintrag bei Reddit, der Preis war erst bei ca. 388 Euro, wurde dann aber kurz vor Entfernen auf 470 Euro geändert. Das würde passen, somit wäre die neue Version ca. 50 Euro teurer als der Vorgänger.

Eckdaten? Neuer QN3-Chip, 12 NC-Mikrofone, 6 KI-Mikrofone für die Sprache, ein faltbares Design, ein Case mit Magneten zum schnellen Öffnen und Schließen, ein neues und bequemeres Kopfband und es gibt wieder 30 Stunden Akkulaufzeit.

Klingt so, als ob Sony also bald das Geheimnis lüftet, ein Sony WF-1000XM6 wäre eigentlich auch langsam wieder an der Reihe, wurde bisher aber nicht entdeckt. Vielleicht teilt Sony den Launch der neuen Flaggschiff-Kopfhörer aber auch auf.

-->