Sony hat jetzt eine neue PlayStation-Strategie

Sony fokussierte sich in der Vergangenheit sehr stark auf die reinen Stückzahlen der PlayStation und es würde mich nicht wundern, wenn man bald Microsoft folgt und diese weglässt. Microsoft nennt schon seit Jahren keine Xbox-Zahlen mehr.

Im letzten Geschäftsjahr ging die Nachfrage nach der PS5 zurück und davon geht Sony auch im aktuellen Geschäftsjahr (welches im April 2025 startete) aus. Doch der Umsatz wächst, es war mit 30+ Milliarden Dollar sogar ein neues Rekordquartal.

Sony will aktive PlayStation-Nutzer

Grund dafür ist laut Lin Tao (Finanzchefin) auch die neue Strategie von Sony, denn bei der PlayStation ist der Fokus auf aktive Nutzer gerückt. Und da konnte man sich in den letzten 14 Quartalen kontinuierlich steigern, daher läuft es finanziell so gut.

Bei Sony rechnet man auch mit der abflachenden Nachfrage nach der PS5 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Nutzern im Monat (MAUs). Es ist also gar nicht so wild, ob man jetzt 2 oder 3 Millionen Einheiten mehr verkauft, viel wichtiger ist, dass die Nutzer, die eine PlayStation daheim haben, diese nutzen und die Spiele kaufen.

Wir haben von der PS4 zur PS5 einen sehr langsamen Übergang erlebt und es wäre denkbar, dass es noch PS4-Spieler gibt, wenn die PS6 ansteht. Ich würde mir bei so einer Strategie aber längere Zyklen wünschen, bis eine neue Konsole ansteht.

