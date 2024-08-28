Sony zeigt kompakten und preiswerten In-Ear-Kopfhörer

Sony hat diese Woche einen Nachfolger für den WF-C500 vorgestellt, den Sony WF-C510. Dieser ist laut Sony noch kompakter als der Vorgänger und der bisher kleinste In-Ear-Kopfhörer der Marke. Auch das mitgelieferte Case ist kompakter.

In diesem Jahr liegt der Fokus bei den Kopfhörern von Sony auf den günstigeren Modellen und mit 59,99 Euro ist das ab September ein sehr preiswertes Modell. Ab September geht es in vier Farben (Blau, Gelb, Schwarz oder Weiß) bei Sony los.

Die Akkulaufzeit liegt bei 11 Stunden, es gibt die die Multipoint Connection, einen Ambient Sound-Modus für Umgebungsgeräusche (kein ANC) und DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) wird beim Sony WF-C510 ebenfalls unterstützt. Mehr Details, wie auch Bilder der vier Farben, gibt es direkt auf der Homepage von Sony.