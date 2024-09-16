Spider-Man 2: PS5-Blockbuster könnte schon bald im Abo landen

Sony entschied sich im Frühjahr 2023 dazu, dass man Spider-Man aus dem Abo (PlayStation Plus) nimmt, da man ein paar Euro mit dem Verkauf (kurz vor Spider-Man 2) verdienen wollte. Seit dem fehlt das Spiel im Abo, wie auch der Nachfolger.

Doch es wäre möglich, dass dieser (und vielleicht auch wieder Spider-Man) zurück in das Abo wandert, denn in den Niederlanden wirbt Sony auf der offiziellen Seite für PlayStation Plus Premium mit dem ganz offiziellen Banner für Spider-Man 2.

Sony schreibt zwar nicht, dass man das Spiel im Abo zocken kann, aber vielleicht steht ein Jahr nach Release die Veröffentlichung bei PlayStation Plus Premium an.

Es soll ja ein eigenes Venom-Spiel als Ableger kommen und wer weiß, vielleicht zeigt man das am 24. September auf dem Event. So würden vorher mehr Nutzer in Spider-Man 2 schauen und danach vielleicht auch dieses Spiel kaufen. Sony wird sicher nicht einfach so für PlayStation Plus Premium mit Spider-Man 2 werben.