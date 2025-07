Marvel Studios: Der neue Avengers-Film geht den nächsten Schritt

Die Roadmap der Marvel Studios war in den letzten Jahren etwas durchwachsen und man merkte, dass nach dem Avengers-Finale doch so ein bisschen der Wurm drin war. Disney übernahm sich etwas mit zu vielen Filmen und auch Serien.

Dann stellte sich auch noch heraus, dass der geplante Bösewicht für die nächsten Jahre ein echter Bösewicht ist und das Chaos war perfekt. Kevin Feige, Chef der Marvel Studios, arbeitete in der Krise aber einen Plan für die Marvel Studios aus.

Avengers 5: Dreharbeiten zu „Doomsday“ geplant

Der nächste Avengers heißt anders (Doomsday), die Russo-Brüder sind zurück und Robert Downey Jr. ebenfalls, allerdings als Dr. Doom und nicht mehr als Iron Man. Es gibt also ein „zurück zu den Wurzeln“ und jetzt geht man den nächsten Schritt.

Marvel möchte Avengers: Doomsday im Mai 2026 in die Kinos bringen, also ein Jahr später als eigentlich bei Avengers 5 geplant. Dafür starten die Dreharbeiten für den neuen Avengers-Film offiziell im Frühjahr 2025, man ist jetzt endlich bereit.

Schauen wir mal, in Phase 5 hat man mich tatsächlich fast verloren, denn während ich früher das Marvel Cinematic Universe (in chronologischer Reihenfolge) aktiv im Kino verfolgt habe, so schaue ich jetzt nur noch wenige und ausgewählte Filme.

Bei den Marvel-Serien bin ich sogar fast immer raus, denn es wurde unübersichtlich und da investiert man noch mehr Zeit. Ich bin daher mal gespannt, ob Avengers 5 und 6 auch nur ansatzweise an den Erfolg von Avengers 4 anknüpfen können.

