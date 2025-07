Spotify „Deluxe“: Höhere Qualität, mehr Kontrolle

Spotify HiFi wurde vor mehr als drei Jahren angekündigt, aber diese Streaming-Option ist immer noch nicht verfügbar. Das soll sich bald ändern.

Berichten zufolge soll der verlustfreie Audiodienst zusammen mit anderen Vorteilen wie erweiterter Bibliotheksverwaltung, KI-gestützten Playlisten und Optimierung des Kopfhörerklangs als „Deluxe“-Ergänzung zum Premium-Abonnement von Spotify angeboten werden.

Während einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz bestätigte CEO Daniel Ek, dass ein verbessertes Premium-Angebot in Arbeit sei, ohne jedoch einen festen Zeitrahmen zu nennen. Ek erwähnte, dass der Plan eine deutlich verbesserte Version von Spotify vorsieht, die etwa 5 Dollar mehr kosten könnte als das aktuelle Premium-Abonnement.

Spotify „Deluxe“ noch in diesem Jahr

Die neue „Deluxe“-Version von Spotify soll alle Vorteile der normalen Version bieten, aber auch eine bessere Qualität und mehr Kontrolle. Spotify hat seine ursprünglichen Pläne angeblich aufgrund der Konkurrenz von Apple und Amazon angepasst, die verlustfreies Audio ohne zusätzliche Kosten anbieten.

Bloomberg berichtete kürzlich, dass Spotify die neue „Deluxe“-Version noch in diesem Jahr einführen will. Daniel Ek betonte, dass es eine „bedeutende“ Gruppe von Nutzern gibt, die an einer verbesserten Version von Spotify interessiert sind. Diese Nutzer sind vor allem Musikliebhaber und suchen nach mehr Flexibilität und besseren Musikfunktionen.

