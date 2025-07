Spotify führt neue Offline-Funktion ein

Spotify hat eine neue Funktion namens „Offline Backup“ eingeführt, die man seit einer Weile mit ausgewählten Nutzern testet und laut eigenen Angaben positives Feedback bekommen hat. Wobei es am Ende eher eine neue Playlist bei Spotify ist.

Worum geht es? Spotify nutzt eure Cache und erstellt euch daraus eine passende Playlist. Die Idee ist, dass ihr eine neue Playlist bekommt, die nur im Offline-Modus angezeigt wird und die euch Lieder präsentiert, die ihr nicht heruntergeladen habt.

Jedenfalls nicht aktiv, denn die Songs werden ja beim Abspielen auf euer Gerät gestreamt und können so eine Weile offline abgespielt werden. So muss ein Lied nicht bei jedem Durchlauf neu gestreamt werden, was weniger Daten verbraucht.

Das neue „Offline Backup“ liefert euch einen Mix aus Liedern, die ihr gehört, aber nicht gespeichert habt, ihr könnt außerdem auch das Genre festlegen. Die Funktion ist aber nur für Premiumnutzer von Spotify, mehr Details gibt es im Spotify Blog.

