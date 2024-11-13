Dienste

Spotify hat jetzt 640 Millionen aktive Nutzer

Autor-Bild
Von
|
Spotify Logo Header 2024

Spotify hat mal wieder aktuelle Zahlen genannt, so kommt der Dienst mittlerweile auf 640 Millionen aktive Nutzer im Monat (man konnte sich somit um 11 Prozent steigern). Die Premium-Nutzer kommen auf 252 Millionen (12 Prozent Steigerung).

Und auch der Umsatz legte mit 4 Milliarden um 19 Prozent zu und es bleibt dabei, mit 454 Millionen Euro Gewinn bleibt Spotify in den schwarzen Zahlen. Die neuen und in vielen Märkten höheren Preise zahlen sich also aus, es läuft jetzt besser.

Doch das neue Deluxe-Abo mit Hi-Fi und mehr lässt weiterhin auf sich warten, ich verstehe langsam wirklich nicht, wieso das so lange dauert. Es steht im Raum, dass es 2024 endlich kommen soll, aber so langsam nähert sich das Jahr dem Ende.

Wero

Wero: Europas Antwort auf PayPal floppt (vorerst)

Der europäische Bezahldienst Wero wurde mit dem Ziel entwickelt, den europäischen Zahlungsverkehr unabhängiger von amerikanischen Unternehmen wie PayPal, Visa und…

13. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Sky und WOW mit neuen Inhalten: Die Highlights im September 2025
in News
Dieses Retro-Autoradio kostet fast 800 Euro – und steckt voller Hightech
in Hardware
Mobiflip Header Logo
mobiFlip Plus startet gratis Probemitgliedschaft
in Internes
Huawei Mate 70 Header
Huawei sieht sich weiter auf einem Level mit Google und Apple
in Marktgeschehen
Mercedes: Überraschende Wendung für die elektrische E-Klasse
in Mobilität
AUDI E5: So günstig startet die neue Elektro-Hoffnung von Audi
in Mobilität
Lg Oled Tv Header
1&1 sichert Zukunft seiner TV-Plattform
in Dienste
SumUp akzeptiert jetzt alle girocards ohne Co-Badge
in Fintech
Congstar
congstar Zuhause Geburtstagsaktion: Sonderpreise für Internet-Tarife
in Provider
Sky Sport zeigt endlich alle Freitagabendspiele in UHD
in News