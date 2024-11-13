Spotify hat jetzt 640 Millionen aktive Nutzer

Spotify hat mal wieder aktuelle Zahlen genannt, so kommt der Dienst mittlerweile auf 640 Millionen aktive Nutzer im Monat (man konnte sich somit um 11 Prozent steigern). Die Premium-Nutzer kommen auf 252 Millionen (12 Prozent Steigerung).

Und auch der Umsatz legte mit 4 Milliarden um 19 Prozent zu und es bleibt dabei, mit 454 Millionen Euro Gewinn bleibt Spotify in den schwarzen Zahlen. Die neuen und in vielen Märkten höheren Preise zahlen sich also aus, es läuft jetzt besser.

Doch das neue Deluxe-Abo mit Hi-Fi und mehr lässt weiterhin auf sich warten, ich verstehe langsam wirklich nicht, wieso das so lange dauert. Es steht im Raum, dass es 2024 endlich kommen soll, aber so langsam nähert sich das Jahr dem Ende.