Spotify mit mehr Möglichkeiten für Playlist-Cover

Falls ihr eigene Playlisten bei Spotify pflegt und diese mit einem Bild versehen wollt, dann gibt es in Zukunft eine neue Möglichkeit dafür. Neben einem eigenen Bild, was beim Bearbeiten der Playlist hochgeladen werden kann, gibt es eine neue Beta.

Diese Beta, bei mir ist sie noch nicht verfügbar, erlaubt euch, dass ihr Cover ohne eine Vorlage erstellen könnt. Ihr könnt also Farbe, Schrift, Icons und mehr in der App anpassen, damit ihr einen einheitlichen Look mit Spotify-Playlisten bekommt.

Eine schöne Neuerung, die ich sicher mal testen werde, auch wenn ich für meine Playlisten eigene Bilder am PC erstellt und mobil hochgeladen habe. Weitere Details zu den neuen Playlist-Covern gibt es im Blog von Spotify – und so sieht das aus:

