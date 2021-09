Spotify „Release Radar“ bekommt Werbung

Spotify erweitert eine weitere Playlist für Werbung, den Release Radar. Es ist eine der populärsten Playlists bei Spotify und feiert diese Woche das 5. Jubiläum. Was bedeutet Werbung in diesem Fall, gibt es da große Werbeanzeigen zu sehen?

Spotify: Werbung mit gesponserten Liedern

Nein, die Werbung findet subtiler statt. Wie bei Discover Weekly und On Repeat haben Künstler und Unternehmen die Chance einen Song zu promoten. Gegen Geld taucht dieser dann also häufiger (oder weiter oben) in Playlists der Nutzer auf.

Beispiel: In den USA hat Disney bereits bezahlt, damit Billie Eilish häufiger in der Playist auftaucht, die Nutzer ihren Song hören und vielleicht „Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles“ (Dokumentarfilm) bei Disney+ sehen wollen.

Disney sei der erste US-Partner laut Spotify, die keine weiteren Details für andere Märkte nannten. Die Möglichkeit für diese Art der Werbung ist übrigens nur mit der kostenlosen Version von Spotify möglich, wie bei den anderen Playlists auch.

Als Premium-Nutzer verfolge ich diese Entwicklung gerade sehr genau, denn sie wird immer weiter ausgebaut und dürfte sehr lukrativ für Spotify sein. Wer will nicht in einer personalisierten Playlist mit einem Lied für einen Film werben. Solange es mich nicht betrifft, ist mir das egal. Akzeptieren würde ich das aber nicht.

