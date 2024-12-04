Spotify Wrapped 2024: Der Jahresrückblick ist da

Wir haben gestern die Frage gestellt, wann mit Spotify Wrapped 2024 zu rechnen ist und den heutigen Mittwoch in den Raum geworfen. Und so ist es auch, Spotify Wrapped 2024 ist ab sofort online, der Jahresrückblick ist ab jetzt in eurer App.

Ihr bekommt die beliebtesten Songs bei Spotify, die beliebtesten Podcasts, eine Übersicht der globalen Charts und natürlich wie immer eure eigene Playlist mit den meistgestreamten Songs des Jahres, auch die ich immer wieder sehr gespannt bin.

Taylor Swift hat sich übrigens mal wieder den globalen Sieg geholt, wie auch bei uns in Deutschland. Der meistgestreamte Song geht allerdings an „Artemas – i like the way you kiss me“, was mir als Titel nichts sagte, kennt ihr aber sicher auch: