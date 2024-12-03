Dienste

Spotify Wrapped 2024 kommt: Wann geht es los?

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Spotify Logo Header 2024

Spotify bereitet sich seit einigen Tagen auf den jährlichen Rückblick vor, in dem man nicht nur die allgemeinen Musikhighlights des Jahres, sondern auch die von euch feiert. Die Spotify-Nutzer kennen es, das ganze nennt sich dann „Wrapped“.

Doch wann steht Spotify Wrapped 2024 an? Spotify selbst hat noch kein Datum kommuniziert, macht sowas aber in der Regel auch nicht, da geht es dann einfach los. Es gibt aber ein Datum, was wahrscheinlich ist, und zwar der 4. Dezember.

Spotify Wrapped kommt am Mittwoch

Wieso morgen (oder heute, je nachdem, wann ihr den Beitrag lest)? Weil Spotify Wrapped in den letzten Jahren immer an einem Mittwoch kam und entweder noch Ende November oder direkt Anfang Dezember. Vor vielen Jahren war es auch mal ein Donnerstag und 2018 sogar mal ein Freitag, aber das ist eben viele Jahre her.

Ich gehe aber davon aus, dass ihr eure Bestenliste jetzt nicht mehr beeinflussen könnt, diese dürfte seit ein paar Tagen feststehen und im Hintergrund werden die entsprechenden Materialien erstellt. Doch ich bleibe dabei, ich finde die ganzen Jahresrückblicke Anfang Dezember quatsch, da noch ein voller Monat vor uns liegt.

Audi A3 Sedan

Audi wirbt wieder mit „Vorsprung durch Technik“

Es war ein hartes Jahr für Audi, denn viele Modellwechsel, ein neuer Chef, eine neue Struktur und eine drastisch sinkende…

2. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Bei Youtube music schon zwei Wochen vorhanden. Heißt dort nur Recap.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Spotify Wrapped 2024 kommt: Wann geht es los?
Weitere Neuigkeiten
Der 3er wird elektrisch: Das ist der neue BMW i3
in Mobilität
Apple Watch Bands 2025 Header
Apple Event: AirPods Pro 3 und drei neue Apple Watches kommen
in Wearables
Das ist die neue Mercedes C-Klasse als Elektroauto
in Mobilität
Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro
in Mobilität
Cupra Raval VZ: Kompakter Performance-Flitzer für 2026 bestätigt
in Mobilität
Apple Mac Macbook Header
Apple Boot Camp: Aktualisierte Windows-Grafiktreiber für ältere Macs veröffentlicht
in Firmware und OS
Vodafone Glasfaser
Vodafone: 1 Million neue Glasfaser-Anschlüsse in 39 Städten ab heute buchbar
in Vodafone
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar