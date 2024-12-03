Spotify Wrapped 2024 kommt: Wann geht es los?

Spotify bereitet sich seit einigen Tagen auf den jährlichen Rückblick vor, in dem man nicht nur die allgemeinen Musikhighlights des Jahres, sondern auch die von euch feiert. Die Spotify-Nutzer kennen es, das ganze nennt sich dann „Wrapped“.

Doch wann steht Spotify Wrapped 2024 an? Spotify selbst hat noch kein Datum kommuniziert, macht sowas aber in der Regel auch nicht, da geht es dann einfach los. Es gibt aber ein Datum, was wahrscheinlich ist, und zwar der 4. Dezember.

Spotify Wrapped kommt am Mittwoch

Wieso morgen (oder heute, je nachdem, wann ihr den Beitrag lest)? Weil Spotify Wrapped in den letzten Jahren immer an einem Mittwoch kam und entweder noch Ende November oder direkt Anfang Dezember. Vor vielen Jahren war es auch mal ein Donnerstag und 2018 sogar mal ein Freitag, aber das ist eben viele Jahre her.

Ich gehe aber davon aus, dass ihr eure Bestenliste jetzt nicht mehr beeinflussen könnt, diese dürfte seit ein paar Tagen feststehen und im Hintergrund werden die entsprechenden Materialien erstellt. Doch ich bleibe dabei, ich finde die ganzen Jahresrückblicke Anfang Dezember quatsch, da noch ein voller Monat vor uns liegt.