Star Wars Outlaws ist jetzt für PC und Konsolen erhältlich

Wer ein paar Euro extra für Star Wars Outlaws hingelegt hat, der durfte schon ein bisschen früher zocken, aber der musste eventuell auch neu starten, weil es einen Bug bei den Speicherständen gab. Die „normalen“ Nutzer dürfen ab heute ran.

Ab heute ist Star Wars Outlaws unter anderem bei Amazon, aber auch in den Stores der Konsolen und bei anderen Händlern erhältlich. Ich zocke es seit einer Weile und hatte hier Anfang der Woche einen ersten Eindruck. Es gibt zwar auch Kritik, und diese ist oft berechtigt, aber ich muss sagen, dass es mir weiterhin Spaß macht.

Es ist kein Meisterwerk bei der Story, beim Gameplay oder grafisch, aber es liefert eine gute Star Wars-Atmosphäre. Wer keine PS5 hat, sondern PC oder Xbox, der kann übrigens Ubisoft+ buchen und das Spiel günstiger direkt im Abo zocken. Ich werde es sicher noch beenden, lege aber ab heute eine Pause für Astro Bot ein.

