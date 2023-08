Starfield: Das sagen die ersten Test-Wertungen

Es gibt vermutlich kein anderes Xbox-Spiel der letzten Jahre, bei dem so viele auf die Wertungen der Testberichte gespannt waren, wie Starfield. Die Nachfrage nach der Xbox geht zurück und Starfield soll jetzt wieder ein großer Blockbuster werden.

Für Microsoft ist Starfield ein Wendepunkt der Xbox und wer das „Premium-Edition Upgrade“ für 35 Euro erwirbt, der kann schon am Freitag loslegen. Der Rest, auch die Xbox Game Pass-Nutzer, starten dann ab dem 6. September 2023 ins Weltall.

Doch wie kommt Starfield denn nun an? Bei Metacritic, die alle Gaming-Reviews vorab sammeln und den Durchschnitt abbilden, gibt es 88 Punkte. Bedenkt aber immer, dass jedes Review subjektiv ist, denn jeder Redakteur hat andere Vorlieben bei Spielen. Ich finde so einen Durchschnitt aber dennoch sehr interessant.

PS: Die PC-Version liegt derzeit bei 91 Punkten.

So, bei mir geht die Reise dann erst jetzt los, wir wurden nicht vorab versorgt, und daher versuche ich mir den Eindruck frei zu bilden. Ja, so eine Punktzahl hat hin und wieder einen Einfluss, aber man sollte nicht zu viel in sie hineininterpretieren.

