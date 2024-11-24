Stellantis: Neue Marke für Elektroautos startet in Deutschland

Diese Woche wurde bei uns das erste Elektroauto von Leapmotor in Deutschland ausgeliefert, so Stellantis in einer Pressemitteilung. Frau Birgit Erdal wurde bei Klaus + Co. in Flensburg der erste T03 übergeben, weitere Einheiten folgen jetzt.

Es handelt sich hier um ein kompaktes Elektroauto für unter 20.000 Euro, mit dem C10 wird bei Leapmotor aber bald ein großer SUV für fast 40.000 Euro in der Basis folgen. Das sind die ersten beiden Elektroautos von Leapmotor, so Stellantis.

Kommendes Jahr soll Leapmotor in Deutschland deutlich wachsen und ab 2026 peilt man dann 120 Händlerstandorte an. Leapmotor kommt aus China, Stellantis gehören jedoch 51 Prozent und der Fokus liegt auf NEVs (New Energy Vehicles).

Stellantis möchte aus dem kleinen E-Auto-Startuo aus China also einen großen und globalen Player machen, der mit attraktiven Preisen glänzt. Details zu Leapmotor und den ersten beiden Elektroautos gibt es übrigens auf der offiziellen Webseite.