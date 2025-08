Stellantis zeigt neues Elektroauto-Flaggschiff für Citroën

Peugeot und Opel haben es vorgemacht, jetzt folgt, wie schon letzten Sommer von Stellantis bestätigt, das neue Elektro-Top-Modell von Citroën. Der Citroën C5 wird als Aircross auch elektrisch und kommt im zweiten Halbjahr nach Deutschland.

Basis ist die STLA Medium-Plattform, es gibt also die bekannte Technik. Entweder man greift zu 73 kWh mit 157 kW (210 PS) und 530 km Reichweite oder zu 97 kWh mit 170 kW (230 PS) und 680 km Reichweite. Geladen wird mit eher mageren 160 kW am Schnelllader oder 11 kW an der Wallbox (V2L und 22 kW kommen 2026).

Einen Preis wollte Citroën für den e-C5 noch nicht nennen, aber mit Blick auf die Schwestermodelle ist mit ca. 45.000 Euro zu rechnen. Wobei die Versionen mit dem großen Akku natürlich mehr kosten, da könnte auch hier eine 5 am Anfang stehen.

Die finalen Details zur elektrischen Version gibt es dann aber eben erst später, die heutige Ankündigung fokussierte sich auf die (wenn auch bekannten) Daten und das neue Design. Es gibt laut Citroën auch neue Technik im Innenraum, pilotiertes Fahren wurde verbessert und mehr. Und eine Wärmepumpe ist hier sogar Standard.

