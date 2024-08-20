Gaming

Stellar Blade soll bald auf dem PC landen und PS5-Version übertrumpfen

Sony sicherte sich mit Stellar Blade einen Exklusivtitel für die PlayStation 5, aber das Entwicklerstudio plant auch einen PC-Release. Ich gehe davon aus, dass man wie immer eine Xbox-Version des Spiels ausgeschlossen hat, diese kommt nicht.

Shift Up hat Investoren wohl mitgeteilt, dass die PC-Version sehr bald kommt und man rechnet auch damit, dass sie erfolgreicher als die PS5-Version sein wird. Es gibt allerdings keine konkreten Verkaufszahlen zu Stellar Blade für die PlayStation.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber das klingt so, als ob man kein Jahr auf die PC-Version warten muss (die PS5-Version kam im April), das klingt so, als ob wir diese noch vor Weihnachten sehen (das wäre finanziell jedenfalls klug).

Black Myth Wukong

Black Myth: Wukong ist der nächste große Spiele-Hit

Es hat sich schon angedeutet, dass Black Myth: Wukong einen guten Start zum Launch hinlegen wird, denn das Interesse war…

20. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Wann war den eine PC mal schlechter? Die PS5 Hardware ist mittlerweile einfach veraltet. Auf dem PC bekomme ich teilweise mehr als doppelt soviel FPS, wie auf der PS5 und die Grafik ist oftmals sogar besser.

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Jo, ich verfolge das Spiel seit der Ankündigung, also April 2019, übrigens viele Monate vor Ankündigung der PS5 an sich. Seither hat Project EVE viele Wandlungen begangen aber ich kein Interesse mehr an einer PS5…
    Freue mich riesig drauf, dass es endlich auch für PC erscheint!

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Na ja, dürfte ja auch nicht allzu schwer sein, bei der schwachbrüstigen Hardware der PS5.

    Antworten

