Stellar Blade soll bald auf dem PC landen und PS5-Version übertrumpfen

Sony sicherte sich mit Stellar Blade einen Exklusivtitel für die PlayStation 5, aber das Entwicklerstudio plant auch einen PC-Release. Ich gehe davon aus, dass man wie immer eine Xbox-Version des Spiels ausgeschlossen hat, diese kommt nicht.

Shift Up hat Investoren wohl mitgeteilt, dass die PC-Version sehr bald kommt und man rechnet auch damit, dass sie erfolgreicher als die PS5-Version sein wird. Es gibt allerdings keine konkreten Verkaufszahlen zu Stellar Blade für die PlayStation.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber das klingt so, als ob man kein Jahr auf die PC-Version warten muss (die PS5-Version kam im April), das klingt so, als ob wir diese noch vor Weihnachten sehen (das wäre finanziell jedenfalls klug).