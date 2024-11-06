Stranger Things Staffel 5: Netflix kündigt „das letzte Abenteuer“ für 2025 an

Stranger Things wird mit der nächsten Staffel enden, das hat man schon vor ein paar Jahren verraten. Diese Woche hat Netflix „Das letzte Abenteuer“ für 2025 angekündigt und direkt noch einen ersten Teaser zur neuen Staffel veröffentlicht.

Produziert wird seit Anfang des Jahres, aber es hat sicher keiner damit gerechnet, dass Stranger Things noch in diesem Jahr weitergeht. Ein konkretes Datum gibt es leider noch nicht, aber Netflix veröffentlichte auch einen Blick hinter die Kulissen.

Spannend ist auch, dass Netflix sogar schon die Namen der Episoden verraten hat, es wird acht geben und es darf ab sofort spekuliert werden. Und man verspricht, dass „die letzten Folgen (…) alle offenen Fragen klären“ werden. Ich bin gespannt.