Streaming: Fortnite jetzt bei Amazon Luna verfügbar

Amazon schickte mit Luna vor ein paar Wochen einen neuen Streamingdienst für Spiele in Deutschland ins Rennen und will dort anknüpfen, wo Google mit Stadia vor ein paar Monaten gescheitert ist. Am Ende des Tages steht und fällt alles mit dem Angebot an Spielen und da hat sich Amazon einen Klassiker gesichert: Fortnite.

Zu Fortnite muss ich wohl nicht viel sagen, der Shooter von Epic ist seit Jahren sehr beliebt und bis heute erfolgreich. Eine Gaming-Plattform ohne Fortnite hat es nicht leicht, eigentlich kann es nicht nur Apple erlauben, auf dieses Spiel zu verzichten.

Fortnite wird noch heute bei Amazon Luna verfügbar sein. Ihr könnt die Spiele des Dienstes kostenlos im Prime-Abo zocken oder ihr abonniert Amazon Luna+ für 9,99 Euro pro Monat (gibt auch eine Testphase von 7 Tagen). Funfact: Ich zocke ja echt gerne mal eine Runde, habe Fortnite aber bis heute nie wirklich selbst gespielt.

