Streaming ist für Disney endlich profitabel
Disney macht mittlerweile Geld mit Streaming und das Wachstum von Disney+ und anderen Diensten wie Hulu fiel zwar im letzten Quartal eher verhalten aus, aber die aktuelle Strategie zahlt sich aus und daher kommt mehr Geld in die Kassen.
Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die Preiserhöhungen von 2023 langsam ihre Wirkung zeigen und da wundert es nicht, dass in diesem Jahr erneut eine folgt und man bei Disney+ bald Geld haben möchte, wenn man das Passwort teil.
Die Zeiten des extremen Wachstums bei Netflix, Disney+ und Co. sind vorbei, das merkt man, seit einer Weile liegt der Fokus auf Umsatz und Gewinn. Und daher werden jetzt alle Anbieter die Preisgrenze ihrer Nutzer ausreizen. Ich bin aber gespannt, ob das alle Anbieter „überleben“ werden, denn viele Nutzer werden auch kündigen.
Da man aber den Hals nich voll genug bekommt, erhöht man weiter die Preise, was sicherlich früher oder später auch in Deutschland passieren wird.
Es müssten einfach mal die Kunden zeigen was sie davon halten und eigentlich massig kündigen, aufgrund der immer steigenden Abopreise.
Netflix ist bei uns weg, sobald es bei unserem MagentaZuhause angehoben wird. Disney+ hat sich gerade noch einmal zum alten Preis verlängert, aber danach ist auch Schluss. Am Ende bleibt kein Streamingdienst bei uns dauerhaft.
Aber in einer Welt, in der selbst das Dosieren von Waschmittel zu anstrengend für viele ist und man lieber Pods kauft, erwarte ich nicht, dass dies viele tun werden.
> Da man aber den Hals nich voll genug bekommt
So ein Blödsinn. Disney+ ist nach Jahren der Verluste gerade überhaupt erst in die Gewinnzone gekommen. Und andere Streaming-Anbieter haben sehr ähnliche Probleme. Da von „den Hals nicht voll genug bekommen“ zu sprechen, ist absurd.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit andere in den Streamingportalen verbringen! Bei uns ist es so, wie schauen täglich Prime Video und min. 3-5 mal die Woche Disney oder Netflix, normales TV schauen wir praktisch garnicht mehr und da finde ich die 8,99 (eigentlich könnte ich noch schnell auf ein Jahresabo wecheln) ein Witz.