Streaming ist für Disney endlich profitabel

Disney macht mittlerweile Geld mit Streaming und das Wachstum von Disney+ und anderen Diensten wie Hulu fiel zwar im letzten Quartal eher verhalten aus, aber die aktuelle Strategie zahlt sich aus und daher kommt mehr Geld in die Kassen.

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die Preiserhöhungen von 2023 langsam ihre Wirkung zeigen und da wundert es nicht, dass in diesem Jahr erneut eine folgt und man bei Disney+ bald Geld haben möchte, wenn man das Passwort teil.

Die Zeiten des extremen Wachstums bei Netflix, Disney+ und Co. sind vorbei, das merkt man, seit einer Weile liegt der Fokus auf Umsatz und Gewinn. Und daher werden jetzt alle Anbieter die Preisgrenze ihrer Nutzer ausreizen. Ich bin aber gespannt, ob das alle Anbieter „überleben“ werden, denn viele Nutzer werden auch kündigen.