Passwort teilen verboten: Disney+ zieht es ab September durch

Andere Anbieter haben es schon vorgemacht und sind damit auch durchaus (mit Blick auf den Umsatz) erfolgreich unterwegs. Jetzt folgt bei Disney der Schritt zum Verbot des Passwort-Teilens, der sich immer wieder in diesem Jahr angedeutet hat.

Bob Iger macht jetzt aber Ernst, denn im September geht es richtig los. Was aber bis heute fehlt, sind Preise für zusätzliche Haushalte. Ich gehe davon aus, dass da im August noch eine richtige Ankündigung mit allen Details bei Disney folgen wird.

Die Preise ziehen ab Herbst ebenfalls an, damit dürfte Disney+ für viele deutlich unattraktiver werden. Für einige ist Disney+ ja auch nur ein „Neben-Abo“ zu einem anderen Dienst mit mehr Auswahl, das kann man dann schon mal kündigen. Ich bin gespannt, wie sich das auf die Abo-Zahlen im zweiten Halbjahr auswirken wird.