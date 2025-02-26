Stromberg feiert Comeback: „Der Papa kommt zurück!“

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass Stromberg ein Comeback in diesem Jahr feiern wird und es sieht gut aus, denn am 18. Februar haben die Dreharbeiten laut Amazon begonnen. Der Filmstart im Kino ist für den 4. Dezember vorgesehen.

Nach erfolgtem Kinostart ist der Film bei Amazon Prime Video zu sehen und wird im Anschluss auf ProSieben ausgestrahlt. Beim Titel waren die Verantwortlichen aber nicht besonders kreativ, er heißt einfach nur „STROMBERG – DER NEUE FILM“.

Die Serie bei ProSieben wurde vor etwa 20 Jahren ausgestrahlt, der Film, es ist also der zweite Film, hat jetzt etwa ein Jahrzehnt auf dem Buckel. Amazon hat leider nicht verraten, wann der Film genau bei Prime Video landen wird, aber ich gehe davon aus, dass man das Weihnachtsgeschäft im Kino, wenn es läuft, abwartet.

