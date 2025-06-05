SumUp unterstützt bald girocard ohne Co-Badge

Die girocard, das dominierende bargeldlose Zahlungsmittel in Deutschland, geht zukünftig eine Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister SumUp ein.

Bislang konnten Zahlungen mit der girocard an SumUp-Terminals nur über Co-Badge-Funktionen wie Mastercard oder Visa abgewickelt werden. Diese Umgehungslösung wurde ursprünglich für Auslandseinsätze der Karte entwickelt, ersetzte jedoch zunehmend die direkte Nutzung des Girocard-Netzes – auch im Inland.

Durch die nun angekündigte Kooperation soll sich dies ändern. Künftig sollen inländische Zahlungen an SumUp-Terminals tatsächlich über das girocard-System laufen. Nur im Ausland wird weiterhin auf Co-Badge-Funktionalitäten zurückgegriffen. Beide Seiten erachten diese strategische Partnerschaft als sinnvoll – insbesondere angesichts des bevorstehenden Endes von Maestro, wodurch mehr Girocards ohne Co-Badge im Umlauf sein werden.

Trotz dieser neuen Allianz bleibt der Wettbewerb im Zahlungsverkehr unübersichtlich. Während sich SumUp und die girocard annähern, stellte die Sparkassengruppe bei derselben Veranstaltung ein eigenes Kartenlesegerät vor, das direkt mit SumUp konkurrieren soll. Ein genauer Starttermin für die girocard-Akzeptanz an SumUp-Terminals sowie Details zu den vertraglichen Vereinbarungen der Partnerschaft wurden nicht genannt.

