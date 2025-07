Surface Studio 2: Nach 23 Firmware-Updates wird das Supportende eingeläutet

Das Anfang Oktober 2018 vorgestellte Surface Studio 2 ist Microsofts eigene Variante eines All-in-One-PCs, der zwar seine Fans hat, aber auch sehr teuer in der Anschaffung war. Wie erwartet hat das Unternehmen nun nach sechs Jahren Softwareunterstützung in Form von Firmware-Updates offiziell das Supportende eingeläutet. Über das jetzt veröffentlichte Oktober-Update können sich Besitzer eines Surface Studio 2 aber noch freuen.

In den Release Notes wird auf eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit dem NVIDIA GPU Display Treiber hingewiesen. Details zur Sicherheitslücke sind unter der CVE-Nummer CVE-2024-0107 zu finden. Das Oktober Firmware-Update ist übrigens das 23. Update, das von Microsoft für das Surface-Gerät veröffentlicht wurde und wird höchstwahrscheinlich auch das letzte sein, sofern das Unternehmen keine Ausnahmen macht.

October 2024 updates – The following update is available for Surface Studio 2 devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes: