tado° verbessert Wärmepumpensteuerung

Tado°, ein Anbieter von intelligenten Energiemanagementlösungen, hat seine Wärmepumpensteuerung verbessert.

Neben dem Strompreis wird nun auch die Außentemperatur in die Berechnungen für einen optimierten Betrieb einbezogen. Das steigert die Effizienz, senkt den Verbrauch und die damit verbundenen Kosten, unabhängig vom Stromtarif. Tado° will damit die Betriebskosten weiter senken und die Amortisationszeit von Wärmepumpen verkürzen.

Der neue Wärmepumpen-Optimierer X von tado° nutzt einen intelligenten Algorithmus, der auf Basis variabler Stromtarife und lokaler Wettervorhersagen die günstigsten Zeiten für den Betrieb der Wärmepumpe ermittelt. So wird die Wärmepumpe automatisch dann eingeschaltet, wenn der Strompreis niedrig und die Außentemperatur am wärmsten ist. Auch Haushalte mit festen Stromtarifen können so ihren Verbrauch optimieren und Kosten sparen, so das Unternehmen.

Mit dem neuen Service Energy IQ haben Kunden, die tado° Balance nutzen, jetzt auch Einblick in ihren Energieverbrauch und ihre Einsparungen. Trotz der neuen Funktionen bleibt der Preis für tado° Balance unverändert bei 5,99 € im Monat oder 49,99 € im Jahr. Der Wärmepumpenoptimierer X ist „mit vielen führenden Marken“ kompatibel, weitere Kompatibilitäten sollen folgen.


  1. JMS 🏅
    sagt am

    Für Luft-Luft wäre mal noch interessant. Aber leider noch nix vorhanden.

    Antworten
    1. Teimue 🎖
      sagt am zu JMS ⇡

      Da schließe ich mich an.

      Antworten
  2. D3P 🌀
    sagt am

    Interessant, leider geht sowas wohl noch nicht bei Viessmann

    Antworten

