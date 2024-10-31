Dienste

TeamViewer zeigt, wie KI wirklich Mehrwert schafft

Autor-Bild
Von
|
Computer Pc Phone

TeamViewer hat eine neue KI-basierte Funktion namens „Session Insights“ vorgestellt, die dabei hilft, die Dokumentation und Analyse von Remote-Support-Sitzungen effizienter zu gestalten.

Diese Funktion erstellt automatisch Zusammenfassungen von Support-Sitzungen, wodurch die manuelle Dokumentation überflüssig wird und die Arbeitsübergabe im Team erleichtert wird. KI-generierte Analysen helfen zudem, häufig auftretende IT-Probleme zu identifizieren und Best-Practice-Lösungen zu entwickeln, was die Kundenzufriedenheit und die Effizienz im IT-Support erhöhen soll, so das Unternehmen.

Teamviewer Session Insights Beispiel Session Summary

Im Vorfeld der Markteinführung hat der aktuelle AI Opportunity Report von TeamViewer ergeben, dass 75 Prozent der befragten Führungskräfte Künstliche Intelligenz als unverzichtbar für die Unternehmensproduktivität ansehen. Die Umfrage zeigt auch, dass IT-Teams dank KI bereits durchschnittlich 16 Stunden pro Monat einsparen, während andere Branchen wie der öffentliche Sektor noch weniger profitieren. 61 % der Entscheidungsträger sind der Ansicht, dass der Hype um KI vorbei ist und der Schwerpunkt nun auf konkreten Anwendungsfällen liegt, die den Unternehmen greifbare Vorteile bringen.

Session Insights zielt darauf ab, die Produktivität und die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) in Unternehmen durch automatisierte Dokumentation, Analysen und optimierte Dashboards zu verbessern. Durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben wird das IT-Personal bestenfalls entlastet und kann sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Ende von HBO-Inhalten im Blick: Sky erneuert andere Partnerschaften
in News
Instagram Logo 1600
Instagram führt Freunde-Tab und Reposts ein
in Social
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable
in Firmware und OS
Apple Iphone 16e Front
Vodafone-Tarif mit iPhone 16e günstiger als ohne
in Tarife | Update
EZVIZ bringt Video-Türsprechanlage mit Handflächenerkennung auf den Markt
in Smart Home
Prime Video startet neue Show mit „Stars und Intrigen in der Wildnis“
in News
Dreba Zertifikatsvergabe Mit Hr. Herrlein
Commerzbank bietet 2,75 % Guthabenzins und 100 Euro Bonus für Geschäftskonten
in Fintech
MONT FLEX: Das bedeutet die neue Foldable-Marke von Samsung
in News
Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer
in Mobilität
Elektroautos gelten als Zukunft, aber die Sorgen bleiben hoch
in Mobilität