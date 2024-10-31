TeamViewer zeigt, wie KI wirklich Mehrwert schafft

TeamViewer hat eine neue KI-basierte Funktion namens „Session Insights“ vorgestellt, die dabei hilft, die Dokumentation und Analyse von Remote-Support-Sitzungen effizienter zu gestalten.

Diese Funktion erstellt automatisch Zusammenfassungen von Support-Sitzungen, wodurch die manuelle Dokumentation überflüssig wird und die Arbeitsübergabe im Team erleichtert wird. KI-generierte Analysen helfen zudem, häufig auftretende IT-Probleme zu identifizieren und Best-Practice-Lösungen zu entwickeln, was die Kundenzufriedenheit und die Effizienz im IT-Support erhöhen soll, so das Unternehmen.

Im Vorfeld der Markteinführung hat der aktuelle AI Opportunity Report von TeamViewer ergeben, dass 75 Prozent der befragten Führungskräfte Künstliche Intelligenz als unverzichtbar für die Unternehmensproduktivität ansehen. Die Umfrage zeigt auch, dass IT-Teams dank KI bereits durchschnittlich 16 Stunden pro Monat einsparen, während andere Branchen wie der öffentliche Sektor noch weniger profitieren. 61 % der Entscheidungsträger sind der Ansicht, dass der Hype um KI vorbei ist und der Schwerpunkt nun auf konkreten Anwendungsfällen liegt, die den Unternehmen greifbare Vorteile bringen.

Session Insights zielt darauf ab, die Produktivität und die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) in Unternehmen durch automatisierte Dokumentation, Analysen und optimierte Dashboards zu verbessern. Durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben wird das IT-Personal bestenfalls entlastet und kann sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren.