Ted Lasso Staffel 4: Nächsten Monat geht es schon richtig los

Apple bringt Ted Lasso zurück, eigentlich sollte die Serie mit Staffel 3 enden, aber sie ist zu beliebt (und lockt sicher viele Nutzer zu TV+), daher geht es weiter. Doch es gibt einen Neustart mit Staffel 4, das hat man vor ein paar Wochen bestätigt.

Ted Lasso kümmert sich in Zukunft um ein Frauenteam für den AFC Richmond, der von Rebecca Welton geleitet wird. Gespielt wird diese von Hannah Wadingham, die bei Deadline verraten hat, dass die Dreharbeiten schon im Juli beginnen sollen.

Wann kommt die 4. Staffel von Ted Lasso? Das ist noch nicht bekannt, aber nicht mehr in diesem Jahr, das dürfte mit Blick auf den bisherigen Verlauf sicher sein. Ich rechne mit einem Release im Frühjahr oder Sommer 2026, diesen Zeitraum nutzte man auch für die bisherigen Staffeln. Details dazu gibt es dann sicher Ende 2025.

  1. Skox 🌟
    sagt am

    Trauenteam :)

    Antworten

