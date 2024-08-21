Dienste

Telekom bringt MagentaTV auf TVs von LG

Bei der Telekom hat man bekannt gegeben, dass MagentaTV ab sofort auch „in der App-basierten Variante“ auf den Smart TVs von LG verfügbar ist. Das gilt aber nicht für alle Modelle, sondern erst ab TVs von 2020 und diese benötigen webOS 5.0.

Falls ihr aber einen halbwegs aktuellen Smart TV von LG besitzt, dann könnt ihr MagentaTV ab sofort ohne zusätzliche Hardware nutzen. Gesteuert wird die App natürlich über die LG-Fernbedienung. Weitere Details gibt es bei der Telekom.

Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden jetzt auch auf den Endgeräten von LG Zugang zur App-Variante von MagentaTV anbieten können. Immer mehr TV-Nutzer können so ohne zusätzliche Hardware auf unser Angebot zugreifen. Unser Ziel ist es, mit MagentaTV in den hauseigenen App-Stores aller relevanten Endgeräte-Produzenten präsent zu sein und unsere Zielgruppen so auf möglichst vielfältige Weise zu erreichen.

  1. Daleimoc Rorvic 👋
    die sollten erstmal selbst Magenta richtig fertigstellen.
    momentan keine zweit oder dritt profile. von einem Event zum anderen schalten ist auch nicht immer einfach. sollten sich Netflix und Amazon Prime zum Vorbild nehmen da klappt alles.

  2. Kev 🍀
    Kann ich bestätigen, hab einen LG TV und Magenta ist jetzt als App verfügbar.

