Telekom-KI will eure WhatsApp Gruppenchats lesen

Die Deutsche Telekom hat in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Saatchi & Saatchi ein KI-Tool namens „.mem“ entwickelt, das WhatsApp-Nutzer dabei unterstützt, ihre Gruppenchat-Erinnerungen in ansprechende Videoerinnerungen zu verwandeln. Dazu will und muss das Tool die Gruppenchats der Nutzer lesen und auswerten können.

Das Tool „.mem“ bietet die Möglichkeit, Erinnerungen aus Gruppenchats festzuhalten und zu teilen, indem Audios, Videos, Emojis, Bilder und Nachrichten zusammengeführt werden. Das Tool nutzt künstliche Intelligenz, um auf der Grundlage von Interaktionen und Reaktionen eine „Geschichte“ zu erstellen.

Telekom-KI sammelt Daten in WhatsApp Gruppenchats

Im Gegensatz zu herkömmlichen Diensten, die vor allem auf persönliche Fotos setzen, zeichnet sich „.mem“ durch seinen KI-gestützten Ansatz aus. Es sammelt diese Inhalte eigenständig aus den Chats und verwertet diese. Ob das alle Chatteilnehmer gut finden, wird von der Telekom nicht thematisiert.

Das Tool wird als Kontakt zur WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und kann durch Eingabe eines Befehls („Erstelle unser @mem“) in etwa 20 Minuten ein Video erstellen, das ausschließlich von den Gruppenteilnehmern angesehen und (auch außerhalb von WhatsApp) geteilt werden kann.

Das KI-Tool „.mem“ ist in acht europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich und Polen.


  1. Herr P. 🎖
    sagt am

    Ne, danke! Bestimmt nicht!

    1. Up8 👋
      sagt am zu Herr P. ⇡

      Viel Glück beim managen deiner Gruppen. In jeder wird es Eine(n) geben und das nutzen.

