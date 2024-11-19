Telekom „Magenta AI“ basiert auf Perplexity

Die Telekom hat mit „Magenta AI“ ein neues KI-basiertes Angebot in ihrer MeinMagenta-App eingeführt.

Die Antwortmaschine durchsucht das Internet in Echtzeit nach relevanten Informationen und liefert ausformulierte Antworten auf komplexe Fragen. Sie zeigt auch die Quellen an, auf denen die Antworten basieren. In der Rubrik „Entdecken“ werden zudem von der KI ausgewählte Artikel präsentiert.

Magenta AI wurde in Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Perplexity entwickelt und steht allen Kunden der Telekom kostenlos zur Verfügung. Die Telekom sieht in der Einführung von Magenta AI einen wichtigen Schritt, um das Kundenerlebnis zu optimieren und ihren Nutzern einen einfachen Zugang zu KI-Technologien zu bieten.

Darüber hinaus bietet die Telekom ihren Kunden, die Perplexity über Magenta AI kennenlernen, die Möglichkeit, über das Programm „Magenta Moments“ kostenlos auf die Pro-Version von Perplexity zuzugreifen. Diese enthält erweiterte Funktionen wie den Zugriff auf weitere KI-Modelle und die Möglichkeit, unbegrenzt Dateien hochzuladen. Die Aktion, die seit Mai läuft und bis zum Frühjahr nächsten Jahres verlängert wurde, spart den Nutzern 240 Euro, was die Attraktivität des Angebots zusätzlich erhöht.