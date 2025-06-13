Tesla aktualisiert zwei ältere Elektroautos

Tesla hat dem Model S und Model X ein Upgrade spendiert, welches sich in den letzten Wochen schon andeutete. Die neue Version kann ab sofort in den USA bei Tesla bestellt werden und ging am heutigen Freitag einfach ohne Warnung online.

Es gibt neue Preise (es wird etwas teurer), es gibt eine leicht andere Optik (aber noch nicht die aktuelle „Cyber-Optik“), es gibt neue Farben, neue Reifen, endlich eine Kamera vorne, mehr LEDs im Innenraum, adaptive Lichter, einen ruhigeren Innenraum, ein optimiertes Fahrwerk und eine neue Animation beim Einsteigen.

Das ist also kein großes Upgrade, die Technik bleibt und in dieser Preisklasse ist sie langsam durchaus ausgereizt, denn vor allem 800 Volt werden zum Standard. Doch das Model S und Model X sind für Tesla nicht wichtig, da reichen solche Dinge aus.

Bei uns in Deutschland kann man die neue Version der beiden Elektroautos noch nicht sehen und bestellen, was sich aber sicher bald ändern wird. Ihr müsst also die US-Seite von Tesla besuchen, die ich hier nicht direkt verlinken kann, da man direkt zur deutschen Seite geleitet wird (einfach USA auf der Seite von Tesla auswählen).