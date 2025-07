Tesla könnte eine Überraschung für Oktober geplant haben

Die Nachfrage bei Tesla geht zurück und wir werden zwar bald das Robotaxi (oder irgendwas in dieser Richtung) auf einem Event in den USA sehen, aber das wird wohl kaum die Nachfrage ankurbeln. Jedenfalls nicht so, wie es das müsste.

Doch vielleicht hat Tesla eine Überraschung für Oktober parat, wenn auch etwas später, denn man ist ein paar Tage später auf der Paris Motor Show dabei, die am 14. Oktober startet. Normalerweise ist Tesla kein großer Besucher von Messen.

Tesla bringt zwar das komplette Lineup mit, inklusive Cybertruck, obwohl dieser in Europa nicht verkauft wird, aber wird es auch eine Ankündigung geben? Ich denke da an die IAA in München, die Tesla für die Ankündigung des neuen Model 3 nutzte.

Aktuell steht ein neues Tesla Model Y für Anfang 2025 im Raum, aber damit rechne ich noch nicht. Aktuelle Sichtungen bei Tesla lassen eher vermuten, dass man das aktuelle Model 3 überarbeitet und vielleicht eine Ecke günstiger anbieten kann.

