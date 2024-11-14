Tesla bringt das Cybercab nach Deutschland

Tesla präsentierte vor ein paar Wochen das Cybercab, das erste Robotaxi der Marke, und jetzt kommt man damit nach Europa. Es gibt auch einen Halt hier in Deutschland, allerdings nur in Berlin, man kann sich bei Tesla dazu anmelden.

Das Cybercab wird zwischen dem 22. November und 8. Dezember im Tesla Store Mall of Berlin zu sehen sein, leider sind keine weiteren Standorte geplant. Wobei es für Deutschland vermutlich sowieso auf absehbare Zeit komplett egal sein dürfte.

Die Idee ist ein komplett autonomes Auto und selbst wenn Tesla das Cybercab bis 2027 realisiert, was in etwa das Ziel ist, dann wird Deutschland bis dahin wohl noch nicht ganz dafür bereit sein. Jedenfalls noch nicht komplett autonom (also Level 5).