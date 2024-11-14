Tesla bringt das Cybercab nach Deutschland

Mobilität

Tesla präsentierte vor ein paar Wochen das Cybercab, das erste Robotaxi der Marke, und jetzt kommt man damit nach Europa. Es gibt auch einen Halt hier in Deutschland, allerdings nur in Berlin, man kann sich bei Tesla dazu anmelden.

Das Cybercab wird zwischen dem 22. November und 8. Dezember im Tesla Store Mall of Berlin zu sehen sein, leider sind keine weiteren Standorte geplant. Wobei es für Deutschland vermutlich sowieso auf absehbare Zeit komplett egal sein dürfte.

Die Idee ist ein komplett autonomes Auto und selbst wenn Tesla das Cybercab bis 2027 realisiert, was in etwa das Ziel ist, dann wird Deutschland bis dahin wohl noch nicht ganz dafür bereit sein. Jedenfalls noch nicht komplett autonom (also Level 5).

  1. Neuhier 💎
    sagt am

    Oh…. Ein XL1

    Antworten
  2. LOONER 🌟
    sagt am

    Dann fahr mal in die USA :)

    Antworten
  3. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Als ob die Idee neu wäre. Das hat Elon schon über das Model 3 behauptet, das Auto könnte man dann vermieten über die Tesla App als autonomes Taxi und morgens wäre es wieder daheim aber man hat Geld verdient.

    Viele Jahre her. Trotzdem kein bisschen näher dran.

    Antworten
    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      die Zeiten haben sich geändert. schau dir an was so mancher Halbaffe mit autonomen Autos anstellt.

      Antworten

