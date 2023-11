Der Tesla Cybertruck kommt diese Woche

Tesla präsentierte 2019 den Cybertruck und gab an, dass dieser 2021 kommen soll. Doch wir alle kennen Tesla, da darf man nicht nur ein paar Monate, sondern gerne ein paar Jahre auf die Ankündigung draufpacken. So natürlich auch in diesem Fall.

2021 machte Tesla sehr schnell klar, dass der Cybertruck doch nicht 2021 kommt und auch 2022 hatte er keine Priorität. Als Tesla Ende 2022 versprach, dass der Cybertruck wirklich 2023 kommen soll, da waren viele (inklusive mir) skeptisch.

Tesla Cybertruck wird diese Woche ausgeliefert

Die Monate vergingen und es sah fast so aus, als ob der Cybertruck ein Auto für 2024 wird. Doch im Sommer deutete sich dann an, dass sich Tesla bereit macht und so ist es auch, das Auslieferungsevent wurde für den 30. November bestätigt.

In den letzten Tagen wurde auch schon ein Cybertruck in einem Tesla Store gezeigt und man kann sich das in Europa vielleicht nicht vorstellen, aber in den USA ist das Interesse an zu großen Autos groß, für diesen Markt ist der Cybertruck gemacht.

Doch das Event diese Woche ist vermutlich mehr Show als richtiger Start, denn es werden nur 10 Fahrzeuge ausgeliefert. Spannend wird dann, wie gut die Produktion bei Tesla anläuft, denn die höchste Priorität hat der Tesla Cybertruck sicher nicht.

Ich bin aber mal auf die Details zum Tesla Cybertruck und die ersten Eindrücke vor Ort gespannt, denn es sind auch Medien wie Marques Brownlee dabei. Für mich ein hässliches Auto, was aber nur bedingt an der Form, sondern eher der Größe liegt.

Cybertruck looks massive next to our X Plaid pic.twitter.com/KAoKpmBYt1 — Guy 🦦 (@Guylouis) November 26, 2023

