Tesla: Das neue Elektroauto kommt etwas später

Tesla wollte eigentlich in weniger als einem Monat ein neues Elektroauto zeigen, bei dem es sich voraussichtlich um sowas wie ein Robotaxi handelt. Elon Musk selbst hat das große Tesla-Event für den 8. August vor ein paar Wochen angekündigt.

Doch es sieht so aus, als ob der Chef von Tesla mal wieder etwas zu schnell mit seiner Aussage war und womöglich war es auch nur eine sehr spontane Reaktion auf die Gerüchte, dass das kompakte Elektroauto von Tesla derzeit auf Eis liegt.

Tesla verlegt Event wohl auf Oktober

Intern wurde nämlich schon kommuniziert, dass das Event im August verlegt wird, es soll jetzt im Oktober stattfinden, so Bloomberg. Elon Musk schweigt bisher dazu, was in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass es stimmt. Man benötigt mehr Zeit.

Es würde mich nicht wundern, wenn Elon Musk das Event für August ohne große Rücksprache mit dem Team angekündigt hat und man jetzt erkannt hat, dass das zu sportlich war. Mal schauen, ob zwei weitere Monate für das Tesla-Team reichen.

