Polestar 6 kommt: Neues Elektroauto zeigt sich erneut als Konzept

Polestar blickt jetzt auf drei Elektroautos, neben dem Polestar 2 kommen so ganz langsam der Polestar 3 und Polestar 4 im Laufe des Jahres an. Und nächstes Jahr steht dann mit dem Polestar 5 ein neuer GT an. Danach folgt der neue Polestar 6.

Das erste Konzept für den Polestar 6 wurde schon 2022 veröffentlicht, da sprach man noch von 2026. Es soll ein sehr sportliches Elektroauto mit Spaßfaktor werden und Polestar möchte sowas wie einen elektrischen 911er auf die Straße bringen.

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed hat man jetzt eine neue Version als „Polestar Concept BST“ vorgestellt, das soll der „Star der Show“ werden. Der 6er wird mit der neuen Polestar Performance Architecture (PPA) Plattform entwickelt.

Technische Details stehen noch aus, die Konzeptbilder für den Polestar 6 sollen vermutlich auch nur das Interesse auf den 3er und 4er lenken. Der 6er ist übrigens das letzte „neue“ Modell der Marke, denn der 7er wird ein Nachfolger für den 2er.

Die BST-Editionen sind bei Polestar übrigens die noch sportlicheren Modelle, den Anfang machte im Sommer 2022 eine Sonderedition des Polestar 2. Da gab es ein bisschen mehr Leistung, einen Rennstreifen, neue Felgen und er war auch limitiert.

Eine konkrete Bedeutung hat BST nicht, ich habe jedenfalls keine offizielle Aussage von Polestar gefunden. Mal schauen, ob wir auch den 3er, 4er und 5er als BST-Version sehen und ob es diese Sonderedition des 6er am Ende in Serie schafft.

