Tesla: Elon Musk deutet erneut kompaktes Modell an

Die Gigafactory in China produziert seit einigen Monaten Autos und in wenigen Monaten soll dann auch die Gigafactory in Deutschland loslegen. Beide Standorte sollen eigene Modelle entwickeln, das hat Tesla immer wieder öffentlich betont.

Tesla „Hatchback“ aus Europa geplant

In einem aktuellen Interview wurde Elon Musk erneut darauf angesprochen und er hat bestätigt, dass in Europa ein „Hatchback“ am meisten Sinn ergeben würde. Es stellt sich immer die Frage: Was für ein Auto (Fahrzeugtyp) ist vor Ort beleibt? Und in Europa sind das recht kompakte Auto – wie zum Beispiel auch der VW ID.3.

Gut möglich, dass Tesla also sowas wie ein Model 2 für Europa geplant hat, das in Deutschland geplant und entwickelt (und später auch produziert) wird. Allerdings wollte Elon Musk keine weiteren Details nennen (was auch daran liegen dürfte, dass die Pläne für ein Elektroauto aus Deutschland noch am Anfang stehen).

In den letzten Jahren erlebten wir zwar auch einen SUV-Trend, doch da hat Tesla mit dem Model Y, welches das erste Elektroauto sein soll, das in Deutschland produziert wird, bereits einen Kandidaten. Das Model 3 ist zwar recht kompakt, aber eben kein Golf und diese Größe ist in Europa weiterhin sehr beliebt.

