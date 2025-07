Tesla: Elon Musk spricht über fliegende Autos

Tesla kündigte 2017 einen neuen Roadster an und wir steuern langsam aber sicher auf das 10. Jubiläum der Ankündigung zu, was verrückt ist. Elon Musk hat in den letzten Jahren häufig ein „nächstes Jahr geht es los“ in den Raum geworfen, aber nie geliefert. Vor ein paar Wochen hat er betont, dass es 2025 wirklich losgeht.

Im Rahmen der Geschäftszahlen wollten die Investoren wissen, ob das weiterhin geplant sei, aber Elon Musk wollte die Frage nicht so richtig beantworten. Der neue Roadster sei die Kirsche auf der Sahnetorte, der Nachtisch, das Highlight, und da will man sich mehr Zeit lassen. Aber bei Tesla mache man weiterhin Fortschritte.

Tesla und die fliegenden Elektroautos

Er bedankte sich bei allen, die 2017 teilweise 250.000 Dollar an Tesla überwiesen haben, damit sie einen Roadster bekommen, das hat Tesla finanziell sicher auch ein bisschen geholfen. Im Moment sei Tesla noch damit beschäftigt, dass man das Design finalisiert. Damit geht Elon Musk der Frage dann aber leider aus dem Weg.

Nach dieser vagen Aussage, die nicht beantwortet, ob der Tesla Roadster wirklich 2025 kommt, spricht der Chef von Tesla über seine Freundschaft mit Peter Thiel und betont, dass sich dieser oft beschwert, dass es noch keine fliegenden Autos gibt. Elon Musk beendet sein Statement dazu dann mit einem „wir werden sehen“.

Also, der Tesla Roadster ist nicht fertig, es gibt keine eindeutigen Anzeichen, dass es 2025 klappt, Tesla hat auch ganz andere Probleme und um die Investoren ein bisschen bei Laune zu halten, deutet Elon Musk mal eben fliegende Autos an. Man hat auch nicht den Eindruck, als ob der Roadster noch wichtig für Elon Musk ist.

Sein Fokus liegt mittlerweile auf Robotaxis für die Zukunft, das Team muss dabei schauen, dass das Brot- und Buttergeschäft für Tesla funktioniert, aber das große Vorzeigeprojekt von 2017 wird immer wieder neu angekündigt, ohne wirklich zu liefern. Mal schauen, ob es überhaupt einen neuen Tesla Roadster geben wird.

