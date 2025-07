Tesla: Erste Details zur ganz großen Überraschung

Tesla hat zum Event am 10. Oktober geladen, wobei es erst am Abend in den USA stattfindet, bei uns startet es genau genommen am 11. Oktober um 4 Uhr. Das Motto lautet „We, Robot“ und Tesla verspricht ein Event für die Geschichtsbücher.

Tesla plant erstes Robotaxi

Was werden wir sehen? Laut Bloomberg ist die Vision eines Robotaxis geplant, es ist ein Zweisitzer mit zwei Türen, genau genommen sollen es sogar Flügeltüren sein. Tesla setzt auf viel Rechenpower und Kameras, weitere Sensoren fehlen hier.

Neben dem „Cybercab“, wie es die Quelle nennt (Name nicht bestätigt) wird Tesla auch über den Stand von FSD (Full Self Driving) sprechen, einige befürchten, dass die aktuell verbaute Hardware in den Teslas nicht für autonomes Fahren reicht.

Ein Fokus soll laut Bloomberg aber auch der Tesla Semi sein, der elektrische LKW eignet sich perfekt für autonomes Fahren, demonstrieren wird man das vor Ort aber nicht. Doch das alles wird ein aktuelles Problem von Tesla vermutlich nicht lösen.

Tesla hat ein anderes Problem

Elon Musk muss die Investoren auf der einen Seite überzeugen, dass so ein Robotaxi die ganz große Zukunft ist, aber er benötigt auch eine kurzfristige Lösung für Tesla, denn es könnte das erste Jahr mit einer sinkenden Nachfrage werden.

Angeblich wurde das günstige Elektroauto aber bei Tesla gestrichen, um den Fokus auf autonomes Fahren und Robotaxis zu legen. Falls das stimmt, dann wird es für Tesla spätestens ab 2025 schwierig, um weiter für gutes Wachstum zu sorgen.

Derzeit deutet sich an, dass Tesla das Model 3 und Model Y nimmt und günstiger machen möchte, bevor man ein ganz neues Elektroauto entwickelt. Doch das wird Grenzen haben, denn 35.000 Euro sind sicher möglich, aber auch 30.000 Euro?

Während sich die Konkurrenz also ab 2025 auf Elektroautos für unter 25.000 Euro fokussiert, hat Tesla den Fokus auf Robotaxis gelegt. Ich bin auf das Event morgen gespannt, es könnte wirklich sehr entscheidend für die Zukunft von Tesla sein.

