Tesla Model 3 wird günstiger: Das sind die neuen Preise

Tesla präsentierte heute eine neue Version des Model 3, bei der man die 700 km knackt, aber das ist nicht die einzige Neuigkeit für Deutschland. Passend zur neuen Version hat Tesla auch die Preise gesenkt, die erst im Sommer erhöht wurden.

Vor ein paar Wochen begründete Tesla das mit den möglichen Strafzöllen, denn das Model 3 wird in China produziert, aber es sieht so aus, als ob die Kunden das nicht mitmachten. Tesla muss den möglichen Aufpreis, der noch nicht sicher ist, also selbst zahlen. Doch nicht nur das, man hat einen Preis sogar spürbar gesenkt.

Im Sommer packte Tesla auf die Basisversion mal eben 1.500 Euro drauf, es ging also bisher bei 42.490 Euro los. Jetzt hat man den Preis auf 39.990 Euro gesenkt:

Tesla Model 3 Hinterradantrieb: 39.990 Euro

39.990 Euro Tesla Model 3 Max. Reichw. Hinterradantrieb: 44.990 Euro

44.990 Euro Tesla Model 3 Max. Reichw. Allradantrieb: 49.990 Euro

49.990 Euro Tesla Model 3 Performance: 58.490 Euro

Das Einsteigermodell wurde also noch weiter im Preis gesenkt, die neue Version startet preislich attraktiv, die Allradversion wurde um die damals angepassten 1.500 Euro gesenkt, nur beim Tesla Model 3 Performance hält man am höheren Preis fest.

Mal schauen, ob Tesla diesen Preis noch nach unten anpasst, aber diese Version ist mit Blick auf Ausstattung und Leistung auch so attraktiv. Und sie dürfte für den Erfolg und die allgemeinen Verkaufszahlen gar nicht so wichtig für Tesla sein.

