Mobilität

Tesla feiert großen Meilenstein bei Elektroautos hier in Deutschland

Tesla Model Y 2025 De

Tesla feierte erst vor wenigen Monaten einen Meilenstein in Grünheide, denn das Werk in Deutschland hat mittlerweile über 500.000 Elektroautos produziert. Doch weltweit sind es natürlich ein paar mehr, hier knackte man die 8 Millionen Einheiten.

Doch diesen Meilenstein feierte man ebenfalls in der Giga Berlin, denn es war ein Tesla Model Y aus Deutschland, so das Unternehmen. Falls das Modell auf dem von Tesla geteilten Bild zu sehen ist, dann war es ein neues Model Y in der Farbe Rot.

Dieser Meilenstein kommt zur richtigen Zeit und Tesla hebt ihn sicher bewusst ein bisschen hervor, denn die Nachfrage nach Tesla ist in Europa eingebrochen und das Werk in Grünheide hofft, dass sich diese Lage bald wieder etwas normalisiert.

